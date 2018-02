Feuerwehr stoppt Rauchgase

Brettorf Einsatz am Mittwoch für die Freiwilligen Feuerwehren Brettorf, Dötlingen, Neerstedt und Havekost-Hengsterholz: Um 13.05 Uhr sind die Einsatzkräfte nach Brettorf an die Straße Moorregen gerufen worden. Dort war es in einem Wohnhaus zu einer starken Rauchentwicklung im Bereich der Heizungsanlage gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehren hatte sich der Rauch bereits auf weite Teile des Gebäudes verteilt. Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung eingesetzt. Durch das Schließen einer Klappe an der Heizung im Keller konnte eine weitere Ausbreitung der Rauchgase zügig gestoppt werden. Ein Schornsteinfeger überprüfte die Heizungsanlage hinsichtlich möglicher Fehlfunktionen.

Nach einer Stunde konnte die Feuerwehr wieder einrücken. Insgesamt waren 45 Feuerwehrleute mit neun Fahrzeugen im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt.