Brettorf Die Leidenschaft von Andreas Reese aus Brettorf liegt im Kleinen verborgen. Genauer im Maßstab H0 oder in Zahlen ausgedrückt im Größenverhältnis von 1:87. Freunde des Modellbaus wissen, was gemeint ist: Andreas Reese sammelt LKW-Modelle, vornehmlich Feuerwehrfahrzeuge, was wiederum mit seiner zweiten Passion zu tun hat. Der Brettorfer ist seit 1988 Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr. Aber das ist noch eine andere Geschichte, die 1985 begann, als Reese als gelernter KFZ-Mechaniker für LKW einen reparaturbedürftigen Unimog der Feuerwehr kostenlos lackierte.

Rund 10 000 Modelle

Das mit den LKW liegt Reese ein Stück im Blut. „Mein Vater ist beruflich LKW gefahren. Die großen Fahrzeuge kenne ich von klein an.“ Anstatt der 40-Tonner-Züge hat der Modellliebhaber aber lieber die Modelle im HO-Maßstab zu Hause – oder besser in den Vitrinen. „Das mögen so an die 10 000 Stück sein“, verrät Reese. Im Wohnzimmer, in der Küche, im Flur und im angrenzenden Arbeitsraum stehen Vitrinen und Schränke. Alle sind eng mit den kleinen Modellen von Lastkraftwagen und den originalgetreuen Nachbildungen von Feuerwehrfahrzeugen gefüllt. Damit nicht genug: Im Arbeitsraum finden sich noch eine HO-Eisenbahn und schubladenweise Modelle nebst Zubehör, Materialien zum Bauen – denn lang nicht alle Modelle sind fix und fertig.

Schon als Junge hielt Reese die ersten kleinen Modellwagen in Händen. Seine Tante arbeitete bei Viking, einem der namhaften Hersteller neben heute bekannten Firmen wie Herpa, Rietze, Kibri oder AWN. Längst aber erstreckt sich das Basteln und die Pflege nicht mehr alleine auf die Fahrzeugmodelle.

Am Computer zeigt Andreas Reese Bilder von Feuerlöschern – keine funktionsfähigen, sondern ausgediente. Sie sind teilweise aufgeschnitten. Wo sich sonst das Löschpulver befindet, hat Reese kleine Mini-Dioramen eingebaut. Jeweils für sich eine landschaftliche Illusion mit detailreicher Szenerie.

„Das hier war eine Auftragsarbeit“, so der Brettorfer und zeigt ein Bild, auf dem ein PKW nebst Wohnwagen und Frau auf der Wiese des Campingplatzes zu sehen ist. Ein anderes Diorama bildet die gesamte Feuerwehr Goldenstedt vom Pferdefuhrwerk bis hin zum modernen Löschfahrzeug im Modell ab. „Das sind meist Geschenke, die von Feuerwehrkameraden zu irgendwelchen Jubiläen, Geburtstagen oder Hochzeiten gemacht werden.“

Reese tritt an eine fast mannshohe Vitrine. Er drückt auf einen Knopf. Unter Glas sind Miniatur-Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz zu sehen. Zu hören ist die Alarmierung der Einsatzkräfte, auch die Sirene, dann folgen Einsatzbefehle, Türenschlagen und weitere Kommandos – als ob man live dabei wäre. Perfekt wird die Illusion durch passende Beleuchtung mit Blaulicht. Möglich machen das fertige, sogenannte Scenix-Modelle, die ihren Preis haben. So etwas sieht man beispielsweise im Miniaturland in Hamburg. „Dorthin fahre ich mindestens einmal im Jahr. Am besten sind die Führungen hinter die Kulissen mit den Schattenbahnhöfen und der Technik“, gerät Reese ins Schwärmen.

Und was sagt die Ehefrau dazu, angesichts Modellautos in nahezu jedem Zimmer? „Ich kenn das ja nicht anders.“ Reese lacht: „Ich rauche nicht, gehe nicht in Kneipen. Irgendein Laster muss man doch haben, oder?“

1200 Feuerwehrautos

Für ihn ist die Welt neben Feuerwehrdienst und Wartung der echten großen Einsatzwagen als Gerätewart immer dann in Ordnung, wenn er an seinen Modellen arbeiten kann, und aus drei Einzelstücken ein neues herstellt, das genauso aussieht, wie das Original im Gerätehaus.

Rund 1200 Miniatur-Ausgaben an Feuerwehrfahrzeugen sind es aktuell. Ein Ende ist nicht abzusehen. Das könnte allerdings kommen, wenn das Haus zu klein wird. Ein Raum einer früheren Wohnung wurde schon genommen und kurzerhand ein Durchbruch zum Wohnzimmer gemacht. Bei Reeses wird eben immer gebaut – in Miniatur und am realen Objekt.