Bürstel Ziemlich heftig gekracht hat es am Mittwochabend im Ganderkeseer Ortsteil Bürstel: Bei dem Zusammenstoß gegen 21 Uhr an der Kreuzung Bürsteler Straße/Dehlthuner Straße wurden drei Beteiligte verletzt und zwei Autos zu Schrott gefahren.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Geestland von der Bürsteler Straße nach links auf die Dehlthuner Straße abbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Pkw, der in Richtung Ganderkesee fuhr. Dessen Fahrer, ein 38-Jähriger aus Bremen, konnte trotz einer Notbremsung, den Zusammenstoß nicht verhindern. Sein Auto prallte in die linke Fahrzeugfront des Geestländers. Dieser und sein 18-jähriger Mitfahrer erlitten Verletzungen, ebenso der Fahrer aus Bremen.

Alle drei Männer wurden vor Ort in zwei Rettungswagen behandelt, lehnten indes nach Polizeiangaben eine weitere Untersuchung im Krankenhaus ab. Die beiden Unfallautos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt.