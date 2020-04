Feuerwehreinsatz In Dötlingen: Schuppen mitten im Wald brennt lichterloh

Busch /Dötlingen Schreck in der Mittagszeit am Sonntag: Mit Sirenenalarm wurden die Einsatzkräfte der Dötlinger und Neerstedter sowie die Wildeshauser Feuerwehr um 12.40 Uhr in den Ortsteil Busch in der Gemeinde Dötlingen gerufen. Lichterloh in Flammen hat dort auf einem privaten Anwesen mitten im angrenzenden Wald ein langgestreckter Schuppenbau gebrannt. Während der hintere Teil vor den Flammen geschützt werden konnte, vielen die anderen Abschnitte der Feuersbrunst zum Opfer. Augenscheinlich war darin Brennholz in Containern gelagert worden, das immer wieder neu aufloderte. Zum Einsatz kam deshalb die Wasserkanone der Wildeshauser Wehr. Die Drehleiter wurde dagegen nicht eingesetzt.

Wegen der Trockenheit in dem umliegenden Krüppelwald bildeten sich dort ebenfalls schnell Glutnester, die aber mit der hohen Anzahl von Feuerwehrleuten schnell gelöscht werden und ein Waldbrand verhütet werden konnte.

Löschwasser stand zum Glück genügend bereit. Zum einen konnten aus einem nahen Teich mit zwei Pumpen die Schlauchleitungen gespeist werden. Auch aus dem Schwimmteich des ländlichen Anwesens konnte Wasser entnommen werden. Allerdings mussten dazu lange Strecken mit Schläuchen überbrückt werden. Die Brandursache war beim Einsatz noch unklar.