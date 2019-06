Charlottendorf-Ost Die Glasscherben liegen am Montagnachmittag noch vor der Schautafel am Korrbäksweg in Charlottendorf-Ost, eine Anzeige wurde bei der Polizei aufgenommen. „Das ist jetzt schon zum dritten Mal passiert“, ärgert sich Hartmut Lückens und meint damit die mutwillig zerstörte Scheibe des Schaukastens. Am Samstagabend gegen 19 Uhr sei er noch daran vorbeigekommen, berichtet der 2. Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Charlottendorf-Ost. „Da war noch alles in Ordnung. Am Sonntagnachmittag hat mein Nachbar den Schaden entdeckt und mich informiert“, sagt Lückens.

Erst im vergangenen Jahr habe man die Scheibe erneuert, weil sie eingeschlagen wurde. „Jetzt muss die Dorfgemeinschaft wieder 100 bis 150 Euro in die Erneuerung des Glases investieren“, so Lückens, der selbst am Korrbäksweg wohnt. Mitbekommen habe er von der Zerstörung nichts, er gehe davon aus, dass die Scheibe in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingeschlagen wurde. „Ich finde es schlimm, wie sich manche Leute verhalten. Die Dorfgemeinschaft hat Arbeit reingesteckt, hat letztes Jahr eine Schutzhütte direkt neben der Schautafel gebaut – und zum Dank sieht man dann so etwas“, ärgert sich Lückens und zeigt auf die Glasscherben am Boden. Anzeige gegen Unbekannt habe er bereits erstattet.

Die Polizei Wardenburg sucht nun nach Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizeistation, Oldenburger Straße 203, oder unter Telefon 0 44 07/92 30. „Hoffentlich findet man die Verantwortlichen“, sagt Lückens.