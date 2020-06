Forschung: Auf der Suche nach dem neuen Gold

Charlottendorf-Ost Er hat in Libyen nach Öl gebohrt, an einem U-Bahn-Tunnel in Chile mitgearbeitet, Erdwärme in Deutschland gefördert. Auch am Bau des Wesertunnels war er beteiligt. Inzwischen ist Rüdiger Heidberg auf der Suche nach dem, was weltweit immer wertvoller wird: Wasser. „Wasser ist das neue Gold“, sagt der Charlottendorfer. Denn der Grundwasserspiegel sinkt nahezu flächendeckend.

Auch so geht internationale Verständigung: Ein Bild verdeutlicht die geplante Wasserversorgung in einem kleinen Dorf in Afrika.. BILD: Anke Brockmeyer Auch so geht internationale Verständigung: Ein Bild verdeutlicht die geplante Wasserversorgung in einem kleinen Dorf in Afrika.. BILD: Anke Brockmeyer Von Charlottendorf in die ganze Welt Seine erste Berührung mit Bohrarbeiten hatte Rüdiger Heidberg als junger Mann hinter seinem Elternhaus in Charlottendorf, als dort nach Öl gebohrt wurde. Er heuerte bei der Mannschaft an, sein erster Job führte ihn nach Borneo. Seinen Lohn investierte er in Fortbildungen, ging unter anderem an die private Bergbauschule in Celle. Heute ist sein Wissen international gefragt, aber auch in Deutschland, unter anderem am Geothermiezentrum in Bochum. Hier wie in aller Welt steht für ihn die Ausbildung junger Menschen im Vordergrund. Die Geologie ist sein Leben, und das muss auch so sein, findet er. „In diesem Job muss der Beruf vor der Familie stehen. Anders funktioniert das nicht.“ Dennoch sind ihm Wurzeln wichtig, und die liegen bis heute im Oldenburger Land.

Eigentlich wäre Rüdiger Heidberg längst schon wieder unterwegs. Dieses Mal in Richtung Kapstadt. Doch Corona hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, deshalb ist er länger als geplant zu Hause. Im Februar ist er nach einem halben Jahr aus Dubai zurückgekehrt, zuvor hatte er sich in Aserbeidschan auf die Suche nach Wasser gemacht. Aber auch ein Staudammbau in Bolivien oder ein Trinkwasserprojekt gemeinsam mit der Bevölkerung in kleinen Dörfern in Afrika gehören zu seinen jüngsten Stationen. Der Bohrmeister ist weltweit als technischer Berater gefragt. Dennoch sagt er von sich: „In der Geologie wird man nie Profi. Dafür unterscheidet sich jeder Auftrag viel zu sehr von den anderen.“

Mit einem 20-köpfigen Stammteam ist er unterwegs, weitere Mitarbeiter kommen vor Ort dazu. „Wir haben praktisch eine Firma auf Rädern, die immer wieder den Standort wechselt und alles bietet, was wir brauchen – von der Küche bis zu Labor und Werkstatt“, beschreibt er seinen Arbeitsplatz. Darin enthalten sind modernste Messinstrumente, die Temperaturunterschiede von minus 15 Grad im Kaukasus ebenso aushalten müssen wie fast 50 Grad Hitze in der Wüste Dubais.

Sein Kernteam besteht aus unzähligen Nationalitäten, hier kommen verschiedene Kulturen und Religionen zusammen. „Es ist wichtig, diese Unterschiede zu verstehen und zu akzeptieren“, betont Heidberg. Ebenso wichtig ist es ihm, sich den Regeln und Besonderheiten der Länder, in denen er arbeitet, anzupassen. Und: „Wir müssen darauf achten, den kleinsten technischen Fußabdruck zu hinterlassen, der möglich ist und die Natur vor Ort so erhalten, wie wir sie vorgefunden haben.“