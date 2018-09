Charlottendorf-Ost /Westerburg Dichter schwarzer Rauch wies der Feuerwehr Littel am Sonntagabend bereits den Weg zu einem Wohnwagenbrand an einem Privatsee in Charlottendorf-Ost. Um 18.55 Uhr war die Ortswehr per Funkmeldeempfänger alarmiert worden.

Auf dem Grundstück, das zu Erholungszwecken genutzt wird, ist laut Feuerwehr mit einem Blockhaus und einem Wohnwagen bebaut. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Wohnwagen in Brand und stand bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte im Vollbrand.

Um größeren Schaden zu verhindern, wurde sichergestellt, dass das nahe stehende Blockhaus kein Feuer fängt. Außerdem wurde zur Gefahrenabwehr verhindert, dass eine im Wohnwagen befindliche Gasflasche explodiert, indem sie heruntergekühlt wurde. Anschließend wurden die Reste unter Atemschutz abgelöscht. Nach diesem schnellen Einsatz konnte die Einsatzstelle bereits nach 20 Minuten der Polizei übergeben werden, berichtet Pressewart Frank Kirsch. Littel war mit zwei Fahrzeugen und 15 Kräften im Einsatz.

An Montagmorgen wurden die Litteler Ortswehr erneut alarmiert. Um 7.45 Uhr wurde per Sirenen zu einer Großtierrettung an die Huntloser Straße in Westerburg gerufen. Ein Pferd war in einen tiefen Graben gerutscht und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Nach einer tierärztlichen Untersuchung konnte das Tier aus dem Graben gezogen werden. Die Ortsfeuerwehr Littel war hier mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort.