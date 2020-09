Polizeieinsatz In Colnrade: Pkw bleibt nach Unfall auf Dach liegen – Fahrer flüchtet zu Fuß

Colnrade Einen auf dem Dach liegenden Pkw haben Beamte der Polizei Wildeshausen am Sonntag, 13. September, im Graben in der Twistringer Straße in Colnrade vorgefunden. Ein Fahrzeugführer war nicht anzutreffen.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer mit seinem Pkw die Twistringer Straße in der Ortschaft Holtorf befahren hat. Im Kurvenbereich geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte dagegen, überschlug sich und kam dann auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegend zum Stehen. Anschließend entfernte sich der Mann zu Fuß von der Unfallstelle. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf circa 2000 Euro.

Beamte der Syker Polizei suchten den 28-jährigen Fahrer in seiner Wohnung in Bassum auf. Dort gab er den Unfall zu. Da die Beamten Alkoholgeruch bei ihm feststellten, entnahmen sie ihm eine Blutprobe. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt und Strafverfahren wegen des Entfernens vom Unfallort und der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.