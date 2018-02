Colnrade Ein 28 Jahre alter Mann aus Goldenstedt ist am Mittwochabend mit dem Auto in Colnrade von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 21.50 Uhr auf der Twistringer Straße, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Fahrer hatte Alkohol getrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes und untersagte die Weiterfahrt. Am Baum entstand Sachschaden. Das Auto des Goldenstedters wurde leicht beschädigt.