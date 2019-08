Mensch-Hund-Teams stellen sich vor

Im Januar beginnt bei den Maltesern der nächste Ausbildungsgang von Besuchshunden und -hundeführern. Wer sich dafür interessiert, kann (ohne Hund) vorab einen Informationsabend in der Dienststelle Delmenhorst, Am Grünen Kamp 1B, besuchen: am Montag, 11. November, 19 Uhr. Heike Walter erbittet eine Anmeldung unter Telefon 04221/ 1 70 06 oder per Mail (heike.walter@malteser.org).

In Ganderkesee stellen sich die 13 Mensch-Hund-Teams, die gerade ihre Prüfung abgelegt haben, schon vorher öffentlich vor: Am Montag, 2. September, wird der Besuchshundedienst von 18.30 bis 21 Uhr in der Malteser-Dienststelle an der Robert-Bosch-Straße 2 (Gewerbegebiet Bookhorn) vorgestellt. Live und in Filmsequenzen wird gezeigt, wie die Arbeit abläuft und was sie bewirkt. Willkommen sind alle, die den Dienst in Anspruch nehmen möchten oder die sich für die Ausbildung interessieren.

Der Besuchshundedienst ist auf Spenden angewiesen, um Training und Ausrüstung zu finanzieren. Über die Volksbank Delmenhorst-Schierbrok kann per Crowd­funding gespendet werden:

https://vbdel.viele-schaffen-mehr.de/begleiter-auf-2-beinen-und-4-p