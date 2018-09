Delmenhorst /Ganderkesee Lang ist die Liste der Einträge im Bundeszentralregister des Ganderkeseers, der sich am Donnerstag vor dem Schöffengericht Delmenhorst verantworten musste, und am Ende kam eine weitere Verurteilung hinzu: Wegen gefährlicher Körperverletzung in einem minderschweren Fall, vorsätzlicher Körperverletzung, Diebstahls, Hausfriedensbruchs und Fahrens ohne Führerschein in fünf Fällen ist der 28-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden. Zudem bekam er eine zweijährige Fahrsperre.

Sechs Anklagepunkte

Seit 2004 war der Mann immer wieder straffällig geworden, hatte sogar zweimal im Gefängnis gesessen. Zu den Einträgen zählen Einbruchsdiebstähle, Diebstähle, Unterschlagung, Körperverletzung, Erschleichen von Leistungen, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, mehrfaches Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Führen eines nicht haftpflichtversicherten Fahrzeugs. Neun Straftaten ereigneten sich während der Bewährungszeit. „Sie sind ein krasser, eklatanter, mehrfacher Bewährungsversager“, sagte der Richter. Das Gericht könne nicht davon ausgehen, dass er nicht erneut straffällig werde, deshalb käme eine Bewährungsstrafe nicht infrage.

Am Donnerstag ging es um sechs Anklagepunkte. Zwölf Zeugen sagten aus, zwei fehlten. Zum einen geht das Gericht davon aus, dass der Ganderkeseer seine Schwester im Januar 2017 auf der Party einer Freundin in Bookholzberg zunächst mit einem Messer bedroht und geohrfeigt habe. Als sie dann mit einer Flasche nach ihm geschlagen habe, sei es zum Handgemenge gekommen, die Schwester sei zu Boden gefallen. Dann soll der Angeklagte auf die am Boden liegende Schwester eingetreten haben. Die heute 31-Jährige hatte ein Attest vorgelegt, in dem von einer Gehirnerschütterung sowie mehreren Prellungen und einem großen Bluterguss die Rede war. Der Angeklagte gab die Tat in weiten Teilen zu, will ihr jedoch nicht mit einem Messer gedroht haben. Seine Schwester habe ihn mit der Anschuldigung provoziert, er sei für den Brand im elterlichen Gasthof in Bookholzberg verantwortlich.

Zudem war der Angeklagte, der bereits zweimal wegen seines Drogenproblems in stationärer Behandlung war, im September vergangenen Jahres erneut Auto gefahren – ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Außerdem hatte er zuvor Cannabis konsumiert. Der Arbeitslose soll seiner Freundin während der Fahrt in Delmenhorst ins Lenkrad gegriffen und den Zündschlüssel gezogen haben. Die dreifache Mutter hatte den Wagen dann an den Straßenrand gelenkt und war weggelaufen. Der Angeklagte gab an, seine Freundin sei mehrfach in den Gegenverkehr gefahren, deshalb habe er eingegriffen. Außerdem habe er das Auto nur von der Straße gefahren, da es im Kurvenbereich gestanden habe.

Außerdem hatte der 28-Jährige im Dezember 2017 vier Schachteln Zigaretten in einem Supermarkt in Delmenhorst gestohlen.

Im Februar dieses Jahres war er dann durch ein offenstehendes Fenster ins Haus des Ex-Freundes seiner Lebensgefährtin in Berne eingestiegen und hatte dem Mann eine Ohrfeige verpasst. Seine Lebensgefährtin hatte dort mit mehreren Männern gefeiert. Er habe die Sorge gehabt, dass der Ex-Freund seine Lebensgefährtin mit Drogen vollpumpt, erklärte der Ganderkeseer, gab die Tat aber in weiten Teilen zu. Die Zeugen, darunter auch Polizisten, hatten keine Drogen gesehen. Darüber hinaus geht das Gericht davon aus, dass der Ganderkeseer ohne eine Fahrerlaubnis mit seinem Pkw nach Berne und auch wieder zurück gefahren ist. Dies bestritt er.

Berufung einlegen

Außerdem war der Führerscheinlose Ende 2017 und Anfang 2018 zweimal in eine Polizeikontrolle geraten und einmal geblitzt worden. Auch hier habe er seine drogenabhängige Freundin retten wollen, so der Angeklagte. Diese Taten und auch den Diebstahl der Zigaretten gab er zu.

Der Mann stand zudem vor Gericht, weil er im Juni dieses Jahres seine Lebensgefährtin und den Sohn der Frau geschlagen haben soll. Die ebenfalls vorbestrafte Frau hatte die Polizei alarmiert. Vor Gericht gab die dreifache Mutter an, sich nicht erinnern zu können. Das Gericht stellte das Verfahren in diesem Punkt ein, da es sich nicht auf das Strafmaß ausgewirkt hätte. Der Verteidiger hat angekündigt, Berufung einzulegen.