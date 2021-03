Unfall auf A28: Zwei junge Männer verletzt

Delmenhorst /Ganderkesee Zwei Männer aus Ganderkesee sind am Samstagmittag bei einem Unfall auf der Autobahn 28 in Delmenhorst leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 20-jährige Fahrer mit seinem Auto auf dem Überholfahrstreifen in Richtung A1 unterwegs, als der Wagen zwischen der Anschlussstelle Delmenhorst-Hasport und dem Autobahndreieck Delmenhorst auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Außenschutzplanke. Durch den Aufprall wurden der Fahrer und sein 21 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt. Die beiden Ganderkeseer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass sich die Reifen des Fahrzeugs laut Polizei in einem nicht mehr verkehrskonformen Zustand befanden. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 3500 Euro.

