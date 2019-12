Delmenhorst /Ganderkesee /Varel /Ludwigsburg Die Polizei hat einen Drogenring zerschlagen, der in der Region aktiv war. Das vermeldete die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch zusammen mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg am Montag.

Bereits vor einigen Monaten konnte im Rahmen einer Kontrolle bei einem 25-Jährigen aus Ganderkesee eine größere Menge Drogen in einem zuvor versteckten Rucksack gefunden werden. Weitere Drogen „in nicht geringen Mengen“ wurden bei einer Durchsuchung seiner Wohnung gefunden.

Die weiteren Ermittlungen brachte die Polizei auf die Spur weiterer Verdächtiger eines Drogennetzwerkes. Die Spuren führten hierbei nach Delmenhorst, Varel sowie in den Bereich Ludwigsburg in Baden-Württemberg.

Am 10. Dezember dieses Jahres fanden durchsuchten die Beamten die Wohnungen zweier Tatverdächtiger, einem 31-jährigen und einem 38-jährigen Mann in Varel sowie einem Tatverdächtigen in Delmenhorst. Bei dem 35-Jährigen aus Delmenhorst handelte es sich laut Polizei um den Beschaffer und Verteiler der Drogen.

Aber damit nicht genug: Im Rahmen dieser Durchsuchungen ergaben sich Anhaltspunkte, dass ein weiterer Abnehmer der Drogen im Raum Ludwigsburg ansässig sei. Die Wohnung dieses 33-jährigen Tatverdächtigen wurde am 11. Dezember durchsucht.

Das Ergebnis der Ermittlungen und der Durchsuchungen kann sich sehen lassen: In allen Wohnungen wurden große Mengen Betäubungsmittel gefunden und von der Polizei beschlagnahmt. Es handelte sich um mehr als zehn Kilogramm Cannabis, mehr als acht Kilogramm Amphetamine, 3500 Ecstasy-Pillen und etwa 176 Gramm Kokain. Durch die Ermittlungen konnten zusätzlich weitere 15 Kilogramm Cannabis nachgewiesen werden, die bereits verkauft wurden. Außerdem wurden 17.400 Euro Bargeld beschlagnahmt.

Der Verkaufswert der aufgefundenen Drogen wurde auf über 400.000 Euro geschätzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde das Auto des Delmenhorsters beschlagnahmt, da der Verdacht bestand, dass dieser aus Drogengeschäften finanziert wurde.

Gegen den Delmenhorster, den 38-jährigen Vareler sowie den 33-Jährigen aus dem Bereich Ludwigsburg wurde auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaften Haftbefehl erlassen. Der Delmenhorster sowie der Vareler befinden sich seit den Durchsuchungen in Untersuchungshaft. Der 33-Jährige aus Ludwigsburg befindet sich aktuell noch auf der Flucht.