Delmenhorst Bei einer Steinwurfattacke auf einen Zug der Nordwest-Bahn bei Delmenhorst sind am Dienstagnachmittag die Bahnreisenden mit dem Schrecken davongekommen, wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte. Kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof hätten Reisende nach eigener Darstellung einen lauten Knall gehört.

Eine Seitenscheibe des Zuges wurde nach Angaben der Bundespolizei vom Mittwoch an zwei Stellen beschädigt. Die Scheibe sei bei der Attacke am Dienst allerdings nicht durchschlagen worden. Verletzt wurde von den Reisenden niemand. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441/218380 zu melden.