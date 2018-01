Dingstede So etwas gibt es in der Feuerwehr nicht alle Tage: Mit Andres Düßmann ist ein neuer Kamerad in die Dingsteder Feuerwehr eingetreten, der damit eine Familientradition weiter stärkt. Die Düßmanns leisten jetzt mit insgesamt vier Männern aus drei Generationen Dienst in der Wehr. Von Ortsbrandmeister Hergen Schütte auf der Jahreshauptversammlung offiziell vorgestellt wurden außerdem die anderen beiden Neuzugänge: Daniel Rose und Tobias Kreye.

Auch wenn sich Bürgermeister Christian Pundt und der Kreisbrandmeister mit seinen Stellvertretern entschuldigen ließen – die Reihe der Ehrengäste war lang, die der Ortsbrandmeister Hergen Schütte im Feuerwehrhaus in Dingstede begrüßen konnte. Entsprechend umfangreich waren auch die Grußworte, die entrichtet wurden.

Für den Hatter Verwaltungschef überbrachte Amtsleiterin Heike Kersting die Grüße von Rat und Verwaltung der Gemeinde und unterstrich die Bedeutung der Wehren für die Kommune, die dadurch zum Ausdruck gebracht wurde, dass wieder viel Geld für sie in den Haushalt 2018 eingestellt wurde. Neben einigen „dicken Brocken“ gäbe es auch sehr viele kleine Beträge, die für Anschaffungen erforderlich seien.

Wie Kersting betonte auch die Ratsvorsitzende Katja Radvan die gute Zusammenarbeit der Wehren mit Rat und Verwaltung und lobte die Bereitschaft der Wehrmitglieder zur Weiterbildung auf Lehrgängen und Einsatzfähigkeit auf etlichen Übungen. Ihr Dank ging auch an die Angehörigen und Partner, die sehr viel Verständnis für den Feuerwehrdienst aufbringen würden.

Auch Ausschussvorsitzende Susann Kügler lobte die Einsatzbereitschaft der Wehr und sprach die Hoffnung aus, dass sich auch in Dingstede Mädchen und Frauen der Wehr anschließen mögen.

Der Gemeindebrandmeister Stefan Heinke versprach sogar eine Runde auszugeben, wenn er im kommenden Jahr eine Feuerwehrfrau in der Dingsteder Wehr begrüßen könne. Er bedankte sich beim Dingsteder Ortsbrandmeister Hergen Schütte für sein Engagement auch auf Gemeindeebene.

Auch Sven Steinbeck von den Sandkruger Maltesern überbrachte seine Grüße und Holger Busch berichtete über die Aktivitäten der Kirchhatter Jugendwehr, die auch einen Jungen der Dingsteder Wehr betreut.

In seinem Jahresbericht erinnerte Hergen Schütte an zahlreiche Übungseinsätze in Hatten, an eine Filmaktion der Fa. Schlingmann, in dessen Mittelpunkt das alte TLF8W aus dem Jahre 1976 im Mittelpunkt stand, an die Mitwirkung am Feuerwehrbedarfsplan, aber auch an die Sturmeinsätze am 20. September und 5. Oktober, die den Wehren alles abverlangten. Er dankte besonders zahlreichen privaten Helfern mit Großgeräten wie Baggern, Radladern und Traktoren für ihre wertvolle und uneigennützige Hilfe. Besonders erfreulich: die Dingsteder Wehr schnitt im Vorjahr beim Gemeindewettkampf sehr erfolgreich ab und brachte drei Pokale plus Gesamtpokal nach Dingstede.