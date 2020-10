Unfall zwischen Dötlingen und Aschenstedt: Vier Personen nach Kollision verletzt

Dötlingen /Aschenstedt Zur einer Kollision zwischen zwei Autos ist es laut Polizei am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der Straße Im Sande zwischen Dötlingen und Aschenstedt gekommen.

Eine 48-jährige Fahrerin aus der Gemeinde Dötlingen befuhr die Straße in Richtung Am Gehege. Beim Überqueren der vorfahrtsberechtigten Aschenstedter Straße übersah sie den Pkw einer 51-jährigen Fahrerin, ebenfalls aus der Gemeinde Dötlingen, die die Aschenstedter Straße in Fahrtrichtung Dötlingen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge sowie ein Verkehrsschild wurden beschädigt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 30 500 Euro. Beide Frauen sowie zwei 16-jährige Mitfahrerinnen im Pkw der 48-Jährigen, auch sie kommen aus der Gemeinde Dötlingen, wurden leicht verletzt.

Die vier Personen wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.