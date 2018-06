Unfall geht glimpflich aus

Dötlingen /Busch Noch glimpflich ausgegangen ist ein nächtlicher Verkehrsunfall am Dienstag, 0.50 Uhr, in der Gemeinde Dötlingen. Das berichtete die Polizei. Eine 47-jährige Frau aus der Gemeinde Hatten war mit ihrem Auto auf dem Hunteweg in Busch in Richtung der Wildeshauser Straße (Landesstraße 872) unterwegs. An der Einmündung fuhr sie mit ihrem Ford aus ungeklärten Gründen ungebremst auf die gegenüberliegende Straßenseite und prallte mit ihrem Wagen dort gegen einen Baum. Die Frau blieb unverletzt, an ihrem Auto entstand ein Totalschaden von 8000 Euro.