Drogen im Pkw: Fahrer gestoppt

Dötlingen Vier junge Männer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren hat die Polizei laut Mitteilung am Dienstag auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 in der Gemeinde Dötlingen gestoppt: Sie hatten Betäubungsmittel dabei. Um 19.15 Uhr baten Beamte des Hauptzollamts, die die Betäubungsmittel bei einer Kontrolle gefunden hatten, die Autobahnpolizei Ahlhorn um Unterstützung.

Beim 18-jährigen Beifahrer aus Vechta wurden etwa zwölf Gramm Marihuana, 6500 Euro Bargeld, diverse Klemmtüten und eine Feinwaage gefunden. Da der Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln begründet werden konnte, wurde die zuständige Staatsanwaltschaft Oldenburg kontaktiert. Von dort wurde der Antrag auf Beschlagnahme der Gegenstände und Durchsuchung der Wohnung des 18-Jährigen gestellt. Bei der Durchsuchung der Wohnung in Vechta wurden geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizei Vechta übernommen.