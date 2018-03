Dötlingen Die Polizei hat die Wohnung eines 47-Jährigen in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz durchsucht. Dabei fanden die Beamten am Mittwoch in Dötlingen „im großen Umfang“ diverse Gegenstände, die möglicherweise als verbotene Waffen beziehungsweise Munition in Betracht kämen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Um welche Gegenstände es sich dabei konkret handelt, wurde nicht mitgeteilt. Es werde geprüft, ob es sich tatsächlich um Kriegswaffen handele. Details zu den andauernden Ermittlungen würden nicht mitgeteilt, so die Polizei.