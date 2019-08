Dötlingen Eine Gruppe Jugendlicher feiert ausgelassen im Partykeller eines Einfamilienhauses, als dort plötzlich ein Brand ausbricht. Nur einer der Anwesenden kann sich ins Freie retten. Für den Rest ist der Fluchtweg abgeschnitten, die Holztreppen im Inneren des Gebäudes stehen in Flammen. Dichter Rauch breitet sich aus. Von alledem bekommen jedoch die jüngeren Geschwister des Gastgebers zunächst nichts mit. Sie schlafen zeitgleich im Obergeschoss. Diese komplexe Ausgangslage erwartete die drei Dötlinger Ortswehren bei der zweiten Gemeindeübung in diesem Jahr in einem Abbruchhaus in Neerstedt.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte verschaffte sich zunächst ein Atemschutztrupp Zugang zum Gebäude. Dazu wurde die Tür einer außenliegenden Kellertreppe mit Brechwerkzeugen geöffnet. Im Anschluss gingen mehrere Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung in das verqualmte Untergeschoss. Die genaue Anzahl der zu rettenden Personen war dabei lange Zeit unklar. Die Organisatoren der Übung hatten zahlreiche lebensgroße Puppen im Gebäude platziert. Zur besseren Orientierung setzten die Feuerwehrleute auch mehrere Wärmebildkameras ein.

Um das Szenario möglichst realistisch nachzustellen und für einen entsprechenden Stresspegel zu sorgen, war der Keller im Vorfeld präpariert worden. Neben dröhnender Musik und zahlreichen Lichteffekten erwartete die Feuerwehrleute auch blickdichter Theaternebel. Gleich vier Puppen stellten, verteilt in verschiedene Räume, die hier zu rettenden Personen dar.

Die Vermissten konnten im Verlauf der Übung zügig durch die Atemschutztrupps aufgefunden werden. Mithilfe eines Druckbelüfters wurde der Rauch schließlich aus dem Haus gedrückt.

Während der Rettungsaktionen im Keller machten sich zwei Kinder an einem Kippfenster im Obergeschoss bemerkbar. Da ein Zugang durch das Treppenhaus nicht möglich war, wurden sie über tragbare Leitern gerettet. Auch ein Atemschutznotfall wurde simuliert, sodass ein Sicherheitstrupp zur Rettung der eigenen Einsatzkräfte vorgehen musste.

Nach einer knappen Dreiviertelstunde hieß es schließlich „Übungsende“ – die Schläuche wurden wieder aufgerollt. Im Anschluss erfolgte eine Manöverkritik in den Reihen der Führungskräfte und Atemschutzgeräteträger. Mehrere Beobachter hatten die Übung begleitet und das Vorgehen beurteilt.