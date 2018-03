Dötlingen Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen einen 47-jährigen Beschuldigten hat es am Mittwoch eine Wohnungsdurchsuchung in Dötlingen gegeben. Das teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Grund der Durchsuchung war der Verdacht des Verstoßes gegen das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen.

Im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens ergaben sich bei der Auswertung von Kommunikationsdaten Hinweise darauf, dass der Beschuldigte im Besitz von Waffen sein könnte. Es wurde deshalb seitens der Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht Oldenburg beantragt. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch im großen Umfang diverse Gegenstände auf, die möglicherweise als verbotene Waffen beziehungsweise Munition in Betracht kommen.

Ob es sich dabei tatsächlich um Kriegswaffen oder verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz handelt, muss durch eine sachverständige Begutachtung noch abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen dauern derzeit an.