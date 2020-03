Polizei Fahndet Nach Einbruch In Dötlingen: Wertsachen für 24.000 Euro aus Wohnhaus gestohlen

Dötlingen Ein Unbekannter ist am Montag in ein Wohnhaus in Dötlingen eingebrochen und hat Wertsachen in Höhe von circa 24.000 Euro gestohlen. Dies gab die Polizei am Mittwoch bekannt. Der Dieb hatten gegen 12 Uhr an dem Haus am Heideweg eine Fensterscheibe eingeschlagen und durchsuchte anschließend die Räume.

Bild: Polizei

Der Täter mit osteuropäischem Erscheinungsbild war zwischen 25 und 29 Jahre alt, korpulent, hatte kurze dunkle Haare und einen Dreitagebart. Er trug eine dunkle Capi mit hellem Schirm, einen roten Pullover, blaue Jeans, mittelblaue Sneaker mit weißem Schnürband und weißer Sohle sowie eine helle Umhängetasche mit kariertem Muster.

Er wurde von einer Frau begleitet. Diese war zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, 23 bis 25 Jahre alt, klein und zierlich, und hatte dunkle schulterlange, gewellte Haare. Sie trug einen grünen Parka und war mit einem Kinderwagen sowie einem kleinen Hund unterwegs.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen, Telefon 04431/941-115, zu melden.