Dötlingen Die Kontrolle über sein Auto verlor ein 32-jähriger Cloppenburger am Samstagmorgen auf der A 1 Höhe Dötlingen in Fahrtrichtung Hamburg. Er prallte mit seinem Fahrzeug mehrfach in die Schutzplanken.

Gegen 8.53 Uhr befuhr der Cloppenburger laut Polizei die Autobahn 1. Kurz vor der Rastanlage Wildeshausen geriet er plötzlich nach rechts gegen die Außenschutzplanke, über beide Fahrstreifen nach links in die Mittelschutzplanke und dann wieder über beide Fahrstreifen nach rechts auf den Seitenstreifen. Hier kam der Wagen stark beschädigt zum Stehen.

Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Vor Ort ergaben sich laut Polizei Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch berauschende Mittel. Aber auch ein körperlicher Mangel, der zum Unfall geführt haben könnte, konnte von den Beamten nicht ausgeschlossen werden. Zur Ursachenermittlung wurde der Cloppenburger ins Krankenhaus verbracht. Außerdem wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt Schätzungen zufolge rund 2800 Euro.