Dötlingen Lebensgefährlich verletzt wurde ein junger Motorradfahrer am Donnerstagabend auf der Wildeshauser Straße in der Gemeinde Dötlingen. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Demnach war der 22-Jährige auf seinem Motorrad in Richtung Wildeshausen unterwegs und verlor, laut Polizei vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Gefährt. Er stürzte, rutschte auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen einen entgegenkommenden Pkw, der von einer 79-Jährigen Frau geführt wurde. Anschließend kollidierte der Motorradfahrer mit der Schutzplanke und blieb verletzt auf der Gegenfahrbahn liegen.

Für den 22-Jährigen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der ihn in eine umliegende Klinik flog. Des Weiteren waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, die Straßenmeisterei Wildeshausen sowie die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen mit 15 Mann vor Ort.

Bei Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Bergungsarbeiten musste die Wildeshauser Straße bis etwa 23.00 Uhr voll gesperrt werden.