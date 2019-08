Dötlingen Schwer verletzt wurde ein 17-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Geveshausen (Gemeinde Dötlingen).

Der Jugendliche war am Samstagnachmittag auf dem Motorrad auf der Huntloser Straße von Ostrittrum in Richtung Neerstedt unterwegs. Zwei Freunde begleiteten ihn. In einer Rechtskurve, in Höhe der Einmündung der Straße „Auf der Grad“ kam der 17-Jährige aus Dötlingen nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 14.53 Uhr mit seinem Zweirad ins Schlingern und nach links von der Fahrbahn ab. Aufgrund der Geschwindigkeit flog die Maschine über die Leitplanke und landete im Gras. Der Jugendliche landete im Rittrumer Mühlbach. Seine zwei Begleiter leiteten Sofortmaßnahmen in Erster Hilfe ein und informierten den Rettungsdienst.

Vor Ort versorgten ein Notarzt und der Rettungswagen der Malteser aus Sandkrug den 17-Jährigen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht, so die Polizei. Zur Höhe des Sachschadens konnte sie zunächst noch keine Angaben machen.