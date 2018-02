Dötlingen Bei einem Unfall in der Gemeinde Dötlingen ist am Freitagmorgen ein 57-jähriger LKW-Fahrer aus Hude leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann gegen 9.30 Uhr mit seinem Tankwagen aus Richtung Dingstede kommend auf dem Stedinger Weg. Kurz vor der Einmündung zur Barreler Straße geriet der LKW ins Schleudern, kam rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Von dort wurde der Laster zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kippte auf die linke Seite. Die Verletzungen des Fahrers konnten am Unfallort behandelt werden.

Am LKW, dem Tankwagen einer Firma aus Oldenburg, entstanden Schäden, die noch nicht genau beziffert werden können. Allerdings wurde der Tankbehälter beschädigt, so dass Diesel auslief.

Die Schäden am Tank wurden von der Feuerwehr Brettorf gesichert, die mit fünf Kameraden am Einsatzort waren. Zusätzlich war noch ein Rettungswagen an der Unfallstelle.

Der Stedinger Weg ist im Bereich der Unfallstelle bis auf Weiteres nicht passierbar. Der Inhalt des Tanks muss im Laufe des Vormittags zunächst abgepumpt und in einen anderen Tankwagen umgefüllt werden. Danach wird der verunglückte Laster durch eine Spezialfirma aufgerichtet und geborgen.