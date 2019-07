Düngstrup Schwerer Bahnunfall am Dienstagabend in Düngstrup: Eine 40-jährige Frau aus Colnrade wollte kurz vor 18 Uhr den unbeschrankten Bahnübergang bei einer Biogasanlage überqueren. Dabei übersah die Autofahrerin offenbar den herannahenden Zug der Nordwest-Bahn, der in Richtung Bremen unterwegs war. Der Triebwagen erfasste den Volvo und kam nach etwa 150 Meter zum Stehen.

19 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Düngstrup waren mit drei Fahrzeugen vor Ort; außerdem der Notarzt und der Malteser-Hilfsdienst. Die Frau wurde verletzt in das Wildeshauser Krankenhaus Johanneum gebracht, wie die Polizei vor Ort mitteilte. Die Beamten kümmerten sich zudem um den Hund der Colnraderin, ein Münsterländermischling, der zum Zeitpunkt des Unfalls im Auto saß.

Die 50 Insassen der Nordwest-Bahn blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Sie kamen mit dem Schrecken davon. Einige Passagiere ließen sich von Angehörigen abholen; andere harrten aus. Auch der Notfallmanager der Bahn war vor Ort. Da der Triebwagen der Nordwest-Bahn durch den Aufprall kaum beschädigt wurde, konnte der Zug nach gut 40 Minuten seine Fahrt fortsetzen. Ein neuer Lokführer wurde eingesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr rückte wieder ab.

An gleicher Stelle war es im März 2007 zu einer Kollision eines Zuges mit einem Traktor gekommen. Damals erlag ein 78-jähriger Treckerfahrer seinen schweren Verletzungen.