Dünsen Ein über dem Muna-Gelände kreisender Hubschrauber löste in der Nacht zum Sonntag in Dünsen Fragen und auch Besorgnis aus. Einzelne Bürger wandten sich an Bürgermeister Hartmut Post. Auslöser für den Einsatz sei ein medizinischer Notfall gewesen, berichtet die Polizei auf Nachfrage. Von dem Polizeihubschrauber aus sei mit einer Wärmebildkamera nach einem 63-jährigen Mann gesucht worden. Die größer angelegte Suche dauerte von Sonnabend, 20 Uhr, bis Sonntag um 4 Uhr. Den Vermissten habe man nur noch leblos entdecken können. An dem Einsatz waren auch Rettungsdienst und Notarzt beteiligt, nicht allerdings die Feuerwehr.

Karsten Kolloge https://www.nwzonline.de/autor/karsten-kolloge Harpstedt

Redaktion Wildeshausen Tel: 04431 9988 2706 Lesen Sie mehr von mir