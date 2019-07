Dünsen Auf die Mithilfe von Zeugen hofft die Polizei nach einem Einbruch in den Kindergarten „Spielinsel“ an der Straße Am Hang in Dünsen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 18. Juli, 14 Uhr, bis Montag, 29. Juli, 7.45 Uhr.

Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, kann bisher noch nicht gesagt werden. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter Tel. 04431/94 11 15 in Verbindung zu setzen.