Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung Westring/Glaner Straße in Wildeshausen. Aus noch ungeklärter Ursache stießen in Höhe des Autohauses Wilke dzwei Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde ein Fahrer schwer verletzt. Ein zufällig vorbei kommender Feuerwehrmann leitete erste Notfallmaßnahmen ein. Die Schwerverletzte Person musste von einem Notarzt behandelt werden und kam ins Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei sperrte die Unfallstelle bis 8.40 Uhr ab. Es bildeten sich lange Rückstaus bis in die Stadtmitte.