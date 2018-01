Elmeloh Nach einem Bahnunfall in der Gemeinde Ganderkesee musste ein Zug der Nordwestbahn am Mittwochmorgen auf freier Strecke evakuiert werden. Mehr als 200 Passagiere wurden nach Angaben der Nordwestbahn gegen 9.20 Uhr kurz hinter einem Bahnübergang in Elmeloh mit Hilfe der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerkes aus den Waggons geholt.

Die Zugpassagiere, die in Richtung Delmenhorst unterwegs waren, mussten rund 200 Meter über die Gleise bis zur Straße Auf dem Feldberg in der Nähe des Wichernstifts zurücklegen. Von dort konnten sie später mit Bussen ihren Weg fortsetzen.

Der Unfall mit Personenschaden hatte sich um 8.18 Uhr zwischen Ganderkesee und Delmenhorst ereignet. Die Bahnstrecke wurde zwischen Delmenhorst und Wildeshausen gesperrt. Wie ein Sprecher der Nordwestbahn am Vormittag sagte, werde die Sperrung etwa bis Mittag andauern. Ein Busersatzverkehr wurde eingerichtet.