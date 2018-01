Elmeloh Glimpflich verlaufen ist ein Schornsteinbrand am Sonnabendmorgen in Elmeloh. Um 10.19 Uhr war die Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee alarmiert worden, sie rückte mit vier Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften aus. Die Eigentümer eines als Lager und Garage genutzten Gebäudes am Baumweg hatten Qualm aus dem Schornstein kommen sehen und ein Knistern gehört.

Vor Ort war kein offenes Feuer zu erkennen. Ein Atemschutztrupp rückte ins Gebäude vor, zugleich wurde über die Drehleiter der Schornstein von oben in Augenschein genommen. Letztlich half der herbeigerufene Schornsteinfeger, der den Schlot kräftig durchkehrte.

„Es bestand keine Gefahr und es ist kein größerer Schaden entstanden“, sagte Feuerwehr-Sprecher Benjamin Woelke. Die Eigentümer hätten sich vorbildlich verhalten, indem sie das Gebäude sofort verließen.