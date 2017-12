Elmeloh Die Reihe der Einbrüche in der Gemeinde Ganderkesee reißt nicht ab. Kurz vor Weihnachten schlugen Unbekannte in Elmeloh zu: Zwischen vergangenem Donnerstagnachmittag, 15 Uhr, und Freitagnachmittag, 15 Uhr, drangen die Täter in ein Einfamilienhaus an der Elmeloher Straße ein und durchsuchten die Räume. Zum Diebesgut könnten noch keine Angaben gemacht werden, hieß es am Sonnabend im Polizeibericht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Wildeshausen, Telefon 04431/9410, zu wenden.

