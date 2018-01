Elmeloh Schreck in der Abendstunde: Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Elmeloh hat am Freitagabend einen Einbrecher in ihrem Haus bemerkt und konnte ihn vertreiben. Wie die Polizei am Samstagmittag mitteilte, war der Täter gegen 19.45 Uhr in das Gebäude an der Elmeloher Straße eingedrungen, indem er zunächst die Gartenpforte und dann die hintere Eingangstür aufbrach. Anschließend durchwühlte der Einbrecher geräuschvoll mehrere Schränke, was die Bewohnerin auf den Plan rief. Sie überraschte den Täter, woraufhin dieser flüchtete. Die direkt eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg. Die Beamten bitten mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04222/9 44 61 15 mit der Polizeidienststelle Ganderkesee in Verbindung zu setzen.

