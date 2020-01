Elmeloh Die Polizei sucht mögliche Zeugen eines Einbruchs, der sich in der Neujahrsnacht in Elmeloh ereignet hat: Unbekannte Täter sind in das Schreibwarengeschäft an der Elmeloher Straße eingedrungen, indem sie mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe einwarfen. Gestohlen wurde laut Polizei eine größere Menge an Zigaretten. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Wer in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/ 9410 in Verbindung zu setzen.