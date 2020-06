Exhibitionist am Tillysee gefasst

Der Tillysee in WardenburgWardenburg Am Tillysee ist eine 32-jährige Frau aus Oldenburg am Montag, 22. Juni, Opfer von exhibitionistischen Handlungen geworden. Sie war gegen 15.45 Uhr mit ihrem Hund am Tillysee und wurde dabei auf einen Mann aufmerksam, der sich auffällig häufig in ihrer Nähe aufhielt und sie auch ansprach. Nachdem sie ihm eindeutig zu verstehen gab, kein Interesse an ihm zu haben, entfernte er sich zunächst. Wenig später erblickte sie den Mann mit heruntergelassener Hose in einem nahen Gebüsch, wo er sich selbst befriedigte.

Die Frau wählte den Notruf und verständigte die Polizei, was den Mann zur Flucht veranlasste. Aufgrund der genauen Beschreibung konnten die Polizeibeamten den Mann ergreifen. Gegen den 48-jährigen Wardenburger wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

