Falkenburg Die Polizei sucht mögliche Zeugen eines Einbruchs, der sich am Mittwochnachmittag in Falkenburg ereignet hat. Bislang unbekannte Täter sind zwischen 15 und 17.50 Uhr durch den rückwärtig gelegenen Wintergarten in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Falkenstraße eingedrungen. Zuvor hatten sie an mehreren Türen versucht, sich Zutritt zu verschaffen. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume und nahmen eine Kamera mit. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf rund 1800 Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/94 11 15 auf der Dienststelle Wildeshausen zu melden.