Falkenburg Totalschaden ist am Dienstagnachmittag gegen 16.50 Uhr bei einem Pkw-Brand in Falkenburg entstanden. Der Volvo war vor einem Wohnhaus an der Hauptstraße abgestellt, wo er trotz des schnellen Eingreifens von rund 20 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Falkenburg komplett ausgebrannt sei, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der 42 Jahre alte Fahrer des Autos hatte seine Fahrt kurz zuvor aus Oldenburg kommend an der Hauptstraße beendet. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts schlugen schon kurz nach dem Abstellen des Autos Flammen aus dem Motorraum. Schäden am Wohnhaus entstanden glücklicherweise nicht.