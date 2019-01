Falkenburg Weithin sichtbar war ein Fahrzeugbrand, zu dem die Freiwillige Feuerwehr Falkenburg am Samstagvormittag ausrücken musste. Die Alarmierung erfolgte um kurz vor 11 Uhr. An der Straße Zum Kreyenkamp stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte auf einer von hohen Bäumen gesäumten Freifläche ein Traktor in Vollbrand.

Durch das Verbrennen der vergleichsweise großen Reifen kam es laut Benjamin Mahlstedt, Gemeindepressewart der Feuerwehren, zu einer starken Rauchentwicklung.

Der Fahrer des Schleppers hatte zuvor vom Fahrzeuginnenraum aus Rauch bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Der Mann konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Den Feuerwehrleuten gelang es mittels Schaum, die Flammen zu ersticken, jedoch entstand am Traktor laut Mahlstedt mutmaßlich wirtschaftlicher Totalschaden.

Im Einsatz waren rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Falkenburg, darunter ein Trupp unter Atemschutz.