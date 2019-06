Falkenburg Den Zuschauern, die am Rand des Wettbewerbsgeländes standen, bot sich am Sonntag ein beeindruckendes Bild. Sie sahen zu, wie die Feuerwehrleute mit einem Löschfahrzeug auf die Wiese gefahren kamen und schon kurze Zeit später eine Schlauchverbindung aufgebaut hatten. Jeder Handgriff saß, und die Teams schienen perfekt aufeinander abgestimmt zu sein. Innerhalb kürzester Zeit startete der „Löschangriff“ auf einen großen Kanister.

„Hier kann man sehen, wie ein Brandangriff im Alltag funktionieren würde“, sagte Alexander Löbs, der das Geschehen kommentierte. Bei den Leistungswettbewerben mussten Teams aus jeweils neun Feuerwehrmännern und -frauen zunächst einen Löschangriff ausführen. Im zweiten Teil ging es um das Kuppeln von Saugleitungen. Beim dritten Modul der in Niedersachsen einheitlichen Wettbewerbe hätten die Löschgruppenfahrzuge zum Einsatz kommen sollen: „Das lassen wir weg, weil wir dafür hier nicht genug Platz haben“, sagte Falkenburgs scheidender Ortsbrandmeister Heinfried Bande.

Zu den Wettbewerben begrüßte Gemeindebrandmeister Bernd Lembke die Feuerwehren aus Falkenburg, Ganderkesee, Bookholzberg, Schierbrok-Schönemoor und Bergedorf. Die Feuerwehrleute aus Havekost-Hengsterholz waren nicht dabei, weil am Sonntag auch das Schützenfest gefeiert wurde. Die Falkenburger Wehr hatte nicht nur den Gemeindefeuerwehrtag vorbereitet, sondern auch für die Wettbewerbe geübt: „Wir haben uns vorbereitet, allein schon, um die Platzverhältnisse auszumessen“, sagte Bande.

Auch der Feuerwehr-Nachwuchs stellte sich den Wettbewerben. Zwölf Gruppen waren dabei. Die Jugendlichen mussten ebenfalls einen Löschangriff ausführen. Damit das Warten nicht zu lange dauerte, hatten die Falkenburger außerdem Spiele als Zusatzübungen vorbereitet. Teams aus den Jugendfeuerwehren mussten Tennisbälle mit Tüchern auffangen und sie dann in einen Eimer befördern. Bei einem anderen Spiel ging es darum, per Trichter Wasser in einen Schlauch zu füllen und diesen in einen Eimer zu entleeren. „Mit einer Pumpe ist es leicht, mit der Hand schon schwieriger“, sagte Jugendbetreuerin Kerstin Bande. Auch bei den übrigen Feuerwehrleuten ging es später bei den allgemeinen Wettbewerben noch darum, einen Bottich so schnell wie möglich mit Wasser zu füllen.

Zahlreiche Zuschauer verfolgten das Geschehen auf der Wiese am Alten Postweg. Essens- und Getränkestände, eine Hüpfburg für Kinder und ein großes Kuchenbüfett sorgten dafür, dass der Gemeindefeuerwehrtag zum Dorffest wurde. Auf der Straße gab es außerdem viel zu sehen: Außer zahlreichen Einsatzfahrzeugen stand dort auch die 30 Meter hohe Drehleiter.

Bei den Leistungswettbewerben gewann Ganderkesee vor Bookholzberg, Falkenburg und Bergedorf. Im allgemeinen Wettbewerb erreichte die Feuerwehr Schierbrok-Schönemoor den ersten Platz vor Bookholzberg 1, Falkenburg, Bergedorf und Bookholzberg 2. Bei den Jugendfeuerwehren absolvierte das Team aus Ganderkesee den Löschangriff am besten. Auf den weiteren Plätzen folgten Schierbrok-Schönemoor, Falkenburg und Bookholzberg. Die Zusatzübung gewann das Team Ganderkesee 3.