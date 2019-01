Falkenburg Andrea und Albrecht Hönerloh mussten funktionieren. Zwar hatte die Feuerwehr verhindern können, dass der Vollbrand ihres Garagenanbaus auch noch ihr Wohnhaus zerstörte, doch leben kann das Falkenburger Ehepaar dort seit dem 17. Dezember 2018 nicht mehr. Auch die Weihnachtstage mit den drei erwachsenen Kindern verliefen notgedrungen anders als geplant.

Dem Unglück und seinen Folgen begegnen die beiden mit einer guten Portion Pragmatismus. „Wir haben alles geregelt, ohne dass wir uns großartig abgestimmt hätten“, sagt Andrea Hönerloh über Gespräche mit Versicherern, Termine mit Gutachtern und alles, was es sonst noch zu organisieren galt. Dass all das vergleichsweise unaufgeregt ablaufen konnte, ist auch der riesigen Hilfsbereitschaft aus dem Umfeld zu verdanken.

Alarm in der Nacht

Rückblick auf die Nacht vom 16. auf den 17. Dezember 2018: Um kurz vor 2 Uhr hatte Al­brecht Hönerloh das Feuer entdeckt, nachdem die zwölfjährige Hündin Feely alle wachgebellt hatte und einfach keine Ruhe geben wollte. Insgesamt 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Falkenburg, Ganderkesee, Bergedorf und Havekost-Hengsterholz gingen bis zum nächsten Morgen gegen die Flammen vor.

Ein Übergreifen auf das 110 Jahre alte Wohnhaus der Hönerlohs am Alten Postweg konnte größtenteils verhindert werden. Der Anbau, in dem Garage, Waschküche und Büro untergebracht waren, brannte jedoch fast vollständig aus. Im Dachgeschoss des Haupthauses wurden ein Kinder- und ein Badezimmer zerstört, im Erdgeschoss verhinderte eine Feuerschutztür zwischen Garage und Waschküche Schlimmeres. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch nicht abschließend ermittelt. Seinen Ursprung hatte das Feuer wohl in jenem Bereich der Garage, in dem ihr Auto abgestellt war, berichtet Andrea Hönerloh.

Umsichtige Einsatzkräfte

Für den umsichtigen Einsatz der Feuerwehrleute hat sie nur lobende Worte. „Sie haben noch nach Schlüsseln für die Türen im Anbau gefragt, um möglichst wenig kaputt zu machen“, blickt die Falkenburgerin auf die Brandnacht zurück. Sogar ihr Weihnachtsbaum, der auf der Terrasse hinter der Garage lagerte, sei ihr noch in die Hand gedrückt worden.

Große Unterstützung hat das Ehepaar auch von Freunden und aus dem unmittelbaren Umfeld erfahren: „Unsere Nachbarin kam rüber und drückte mir direkt ihren Hausschlüssel in die Hand mit den Worten ,Ihr könnt jederzeit kommen’.“ Eine andere Nachbarin habe die mit Löschwasser getränkten Handtücher gewaschen, erzählt Andrea Hönerloh. Sogar mit Essen seien sie und ihr Mann die ersten Tage nach dem Brand versorgt worden.

Die ersten Nächte danach verbrachte das Ehepaar mit Feely im Haus der Nachbarin, danach kamen die drei in einer Monteurswohnung, einen Steinwurf entfernt, unter. Die drei Katzen konnten nicht mit umziehen – sie werden weiterhin im alten Haus versorgt. Dort musste zwar der Strom abgeschaltet werden, doch ein Elektriker stellte nach dem Brand mittels Baustrom sicher, dass die Heizung wieder ansprang.

Ruine vor dem Abriss

In Kürze werden die Handwerker anrücken. Die Ruine des Anbaus wird abgerissen und eine Fachfirma räumt das verrauchte Haus aus. „Die Räume werden entdampft und alle Möbel gereinigt“, erzählt Andrea Hönerloh. Anschließend stehen noch Renovierungsarbeiten an, bevor das Paar das Erdgeschoss – so der Plan – wieder beziehen kann. „Wir hoffen, dass uns der Statiker keinen Strich durch die Rechnung macht.“

Besonders vom Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen wurden die Küche und ein erst kurz vor dem Brand sanierter Nebenraum. Auch die komplette Elektrik des Hauses muss erneuert, das Dach neu gedeckt werden.

Für die Katzen ist inzwischen eine Übergangslösung für die Dauer der Bauarbeiten gefunden: Für sie wird eigens das Gartenhaus isoliert und mit einem Auslauf ausgestattet. Für die Hausbesitzer und Feely steht derweil schon der nächste Umzug an – in ihrer Unterkunft können sie nur nur noch bis Ende Januar bleiben. Die Hönerlohs suchen nun nach einer neuen bezahlbaren Ferienwohnung in der Nähe.

Brandgeruch hängt nach

Während ihr Mann nach den Feiertagen bereits wieder zur Arbeit musste, geht für Andrea Hönerloh am Montag der Alltag wieder los – vielleicht bedeutet das sogar ein wenig Aufatmen nach den Ereignissen der zurückliegenden Wochen. „Es dreht sich gerade alles nur ums Haus“, sagt sie. Ängste oder Albträume hat sie infolge des Geschehenen glücklicherweise nicht. Einzig der Brandgeruch verfolge sie. „Den nimmt man überall mit hin.“

Der von der Feuerwehr gerettete Weihnachtsbaum kam übrigens trotz allem zum Einsatz: Er steht, wie vorgesehen, geschmückt im Wohnzimmer – nur wenige Meter von der Brandruine entfernt. Einige Stunden verbrachte die Familie an Heiligabend in der gewohnten Umgebung und hielt ihre Bescherung ab. „Wir versuchen, so viel Normalität wie möglich zu schaffen“, sagt Andrea Hönerloh.