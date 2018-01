Falkenburg /Schierbrok Gleich zwei Einbrüche meldet die Polizei für Silvester und Neujahr: Unbekannte Täter stiegen zwischen Sonntag, 31. Dezember, 19.30 Uhr, und Montag, 1. Januar, 22.05 Uhr, jeweils gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Falkenstraße in Falkenburg und in der Straße „Auf den Plaggenmatten“ in Schierbrok ein. Der oder die Täter unbekannten Täter durchsuchten in beiden Wohnhäusern die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/941115 in Verbindung zu setzen.