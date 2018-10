Falkenburg Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 10.38 Uhr in Falkenburg. Nach Angaben der Polizei kollidierte ein Leichtkraftrad mit einem abbiegenden Pkw, ein 16-Jähriger aus der Gemeinde Ganderkesee wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich auf der Kreisstraße 343 (Hauptstraße) Ecke „Am Vogelsang“. Der 71-jährige Autofahrer aus dem Kreis Steinfurt fuhr in Richtung Oldenburg und wollte mit seinem Opel von der Kreisstraße aus nach links in die Straße Am Kullerkamp in Richtung des Campingplatzes am Falkensteinsee abbiegen. Dabei übersah er den 16-jährigen Ganderkeseer auf seinem Leichtkraftrad.

Aufgrund der Wucht des Zusammenpralls wurde der junge Ganderkeseer von seinem leichten Motorrad und an den Straßenrand geschleudert. Die Maschine selbst flog noch weiter, durchbrach eine Hecke und kam erst im Vorgarten eines angrenzenden Hauses zum Liegen. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt.

Die Polizei, der Notarzt und zwei Krankenwagen waren im Einsatz. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen nach Oldenburg gebracht . Auch das Kriseninterventionsteam war vor Ort, um sich unter anderem um den Opelfahrer zu kümmern, der unter Schock stand.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Kreisstraße. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 13.000 Euro geschätzt.