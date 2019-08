Falkenburg Glück im Unglück hatte eine 18 Jahre alte Fahranfängerin, die am frühen Samstagabend in Falkenburg mit ihrem Kleinwagen gegen einen Baum geprallt ist. Gegen 17.35 Uhr war die Autofahrerin auf der Straße Am Kullerkamp in Fahrtrichtung Hauptstraße in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Warum die junge Frau mit ihrem Pkw von der Straße abkam, ist laut der Polizei derzeit noch unbekannt.