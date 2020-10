Umgestürzter Baum am Feiertag: Er hat 18 Feuerwehrkräfte aus Dötlingen und Wildeshausen am Samstag, 10.08 Uhr, rund eine Stunde lang beschäftigt. Der Baum hin quer über dem Walschenkampsweg und hatte sich in der Krone eines Baumes auf der anderen Seite verfangen. Anwohner sperrten die Stelle mit Flatterband ab. Die Wildeshauser kappten auf der Drehleiter die Äste in der Krone, so dass der Baum komplett umfiel. Danach beseitigte die Dötlinger Feuerwehr den Baum.

