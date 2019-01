Friesoythe /Hatten /Cloppenburg Wegen eines dreisten Diebstahls hat das Cloppenburger Amtsgericht am Freitag ein Ehepaar aus Hatten zu Geldstrafen verurteilt. Der Mann muss 1300 Euro zahlen, die Frau 700 Euro.

Hintergrund des Verfahrens: Das Ehepaar hatte in einer Nacht- und Nebelaktion von einem Pferdehof in Friesoythe ein kleines Pony gestohlen, das zur Tatzeit auf einer Weide stand. Dreh- und Angelpunkt der Geschichte waren zwei 16-jährige Mädchen. Eines der Mädchen hatte auf dem Friesoyther Pferdehof einmal Reitferien gemacht. Dabei hatte es das Pony kennen und lieben gelernt.

Die Mädchen sollen dann der Ansicht gewesen sein, dass das Pony auf dem Friesoyther Pferdehof nicht gut genug gehalten werde. Das hatten die beiden Jugendlichen dem Ehepaar in Hatten erzählt. Die vier kannten sich von einem anderen Pferdehof, wo sowohl das Ehepaar als auch die Mädchen ihre Pferde untergestellt hatten.

Das Ehepaar lieh sich letztendlich einen Pferdeanhänger und fuhr nachts zusammen mit den beiden jugendlichen Reiterinnen nach Friesoythe, um dort über Schleichwege die Pferdeweide des Hofes zu erreichen. Kurzerhand wurde das Pony aufgeladen und nach Hatten gebracht. Dort sollte das kleine Pferd gefüttert und geritten werden – in erster Linie von den beiden Mädchen.

Aber das Ehepaar soll auch an seine eigenen Kinder gedacht haben. Auch die sollten gern ein Pony reiten. Doch die „Entführung“ des Ponys war nichts anderes als ein dreister Diebstahl. Der flog auch wenig später auf. Das Ehepaar indes behauptete, unschuldig zu sein. Sie seien davon ausgegangen, dass die 16-jährigen Mädchen mit dem Eigentümer des Ponys einen Kaufvertrag abgeschlossen hätten – das Abholen des Pferdes also völlig legal gewesen sei, so die Eheleute.

Über Schleichwege nachts zur Weide und das Pony ohne Anwesenheit des „Verkäufers“ abholen: Das Gericht glaubte nicht, dass das Ehepaar von einer legalen Aktion ausgegangen ist. Im Verfahren wurde es auch von den beiden Mädchen schwer belastet. Die Jugendlichen müssen sich wegen ihrer Tatbeteiligung in einem gesonderten Verfahren verantworten.