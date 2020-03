10 000 Euro Schaden bei Unfall auf der A 28

Ganderkesee Erheblicher Sachschaden ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der A 28 in Ganderkesee entstanden. Wie die Polizei meldet, wollte ein 19-Jähriger aus Hude gegen 16.15 Uhr die Autobahn an der Anschlussstelle Hude verlassen. Im Ausfahrtbereich geriet er mit seinem Kleinwagen auf den Grünstreifen, kollidierte dort mit Leitpfosten und überfuhr zwei Verkehrszeichen. Zum Stillstand kam der Wagen erst links neben der Ausfahrt. Der junge Fahrer wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 10 000 Euro.