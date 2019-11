Ganderkesee Einbrüche in Wohnhäuser an der Brahmsstraße sowie am Schlutterweg sind der Polizei in Ganderkesee gemeldet worden. In beiden Fällen verschafften sich die Täter laut den Beamten am Mittwoch, 27. November, zwischen 16.30 und 19.30 Uhr Zutritt, in dem Fenster gewaltsam geöffnet wurden.

Die Zimmer wurden durchsucht, auch Besteck und Schmuck wurden gestohlen. Der entstandene Schaden wurde auf insgesamt 4000 Euro beziffert. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen an der Brahmsstraße oder am Schlutterweg gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/941 115 bei der Polizei zu melden.