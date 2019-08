Ganderkesee Nach einer filmreifen Unfallflucht an der Autobahn-Anschlussstelle Ganderkesee-West hofft die Polizei auf mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben: Gesucht wird der Fahrer eines schwarzen Mercedes-Pkw mit Delmenhorster Kennzeichen, der am Dienstagmittag mit hoher Geschwindigkeit auf der A 28 in Richtung Oldenburg unterwegs war. Kurz vor der Abfahrt Ganderkesee-West überholte der oder die Unbekannte einen Lkw und scherte dann direkt vor diesem ein, um die Ausfahrt noch zu erreichen. Weil das Fahrzeug zu schnell fuhr, geriet es ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und prallte gegen die Leitplanke.

Nach dem Unfall machte sich der Fahrer mit dem Pkw aus dem Staub. Das Fahrzeug wurde aber kurz darauf von Beamten der Autobahn Polizei Ahlhorn ganz in der Nähe der Anschlussstelle gefunden: Es war im Gewerbegebiet Ganderkesee-West an der Straße Am Rennfeuer abgestellt worden – von einem Fahrer oder eine Fahrerin weit und breit keine Spur. Der Halter ist der Polizei bekannt.

Der Sachschaden an der Leitplanke beläuft sich auf rund 2500 Euro, den Schaden am Pkw schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro. Mögliche Zeuge, die Hinweise zu Fahrer oder Fahrerin geben können, werden gebeten, sich an die Autobahnpolizei in Ahlhorn unter Telefon 04435/93 160 zu wenden.