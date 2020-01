Ganderkesee /Bookholzberg Zwei Frauen sind am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Ganderkesee leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr auf der Kreuzung von Ring und Mühlenstraße im Ortskern.

Eine 22-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Oldenburg war mit ihrem Auto auf dem Ring in Richtung Bergedorfer Straße unterwegs und wollte nach links in die Mühlenstraße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Wagen einer 29-jährigen Delmenhorsterin. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Autofahrerinnen leicht verletzt wurden. Sie mussten per Krankenwagen zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Delmenhorst gebracht werden.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten von Abschleppfahrzeugen geborgen werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden, der bei dem Unfall entstand, auf rund 15 000 Euro.

Eine Spezialfirma kümmerte sich anschließend um die Reinigung der Straße. Bei dem Zusammenstoß waren laut Polizei Betriebsstoffe aus den Autos ausgelaufen.

Auch in Bookholzberg wurde eine Frau bei einem Zusammenstoß leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte eine 62-jährige Frau aus Ganderkesee am Freitag gegen 10.30 Uhr mit ihrem Auto von der Elsa-Brandström-Straße aus nach links auf die Huder Straße abbiegen. Dabei übersah sie den Wagen einer 45-jährigen Autofahrerin aus Lemwerder auf der Huder Straße.

Beim Zusammenstoß der beiden Autos wurde die 45-Jährige leicht verletzt, ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20 000 Euro.